Orologio da tasca d'oro del Titanic per passeggeri viene venduto a 2 milioni di euro, un nuovo record mondiale

Un orologio da tasca d'oro recuperato dal relitto del Titanic è stato venduto per 1,78 milioni di sterline (circa 2 milioni di euro), stabilendo un nuovo record mondiale per i cimeli del Titanic.

L'orologio Jules Jurgensen da 18 carati apparteneva a Isidor Straus, l'uomo d'affari americano di 67 anni e co-proprietario di Macy's, morto insieme alla moglie Ida quando la nave affondò nel 1912. Il precedente record era stato stabilito lo scorso anno, quando un altro orologio d'oro collegato al disastro è stato venduto per £1,56 milioni.

Nuovo record mondiale per i memorabilia del Titanic

Straus, nato in Baviera nel 1845 e cresciuto negli Stati Uniti, fu uno dei più di 1.500 morti nel naufragio. I testimoni dicono che rifiutò un posto in una scialuppa prima che altri uomini venissero evacuati, e Ida rifiutò di andarsene senza di lui. La coppia fu vista l'ultima volta seduta insieme su sdraio mentre la nave affondava, un'immagine poi drammatizzata nel film Titanic di James Cameron del 1997.

L'orologio, poi recuperato e restituito alla famiglia Straus, è stato uno dei diversi reperti del Titanic messi all'asta da Henry Aldridge & Son a Devizes questo fine settimana. Altri oggetti includevano una lettera scritta da Ida Straus su carta cartacea del Titanic, venduta a £100.000, un elenco passeggeri acquistato a £104.000 e una medaglia d'oro assegnata all'equipaggio della RMS Carpathia, che raggiunse £86.000. In totale, l'asta raggiunse £3 milioni.

