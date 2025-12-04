L'orrore è appena iniziato in Ready or Not 2: Here I Come

Recentemente, abbiamo potuto vedere alcuni primi scorci e immagini del tanto atteso sequel Ready or Not noto come Ready or Not 2: Here I Come, e oggi possiamo costruire su questo con il trailer ufficiale.

Previsto per la prima uscita nelle sale ad aprile 2026, questo film riprenderà quasi subito dopo il film originale, il che significa che Samara Weaving's Grace non avrà il tempo di riposarsi prima di trovarsi nuovamente in grave guaio. In sostanza, se vogliamo essere concisi, la trama è che la sua fuga e la lotta per la vita nel primo film erano in realtà solo il primo livello del gioco contorto che si stava giocando, e ora è arrivata al secondo livello dove l'attendono ancora più pericoli e minacce, qualcosa che mette alla prova e colpisce sua sorella interpretata da Kathryn Newton.

La sinossi completa spiega: "Pochi istanti dopo essere sopravvissuta a un attacco totale della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo del gioco da incubo — e questa volta con la sorella separata Faith (Kathryn Newton) al suo fianco. Grace ha una sola possibilità di sopravvivere, mantenere in vita sua sorella e reclamare il Seggio Supremo del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali la stanno cacciando per il trono, e chi vince governa tutto."

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per quello che sarà senza dubbio un seguito horror avvincente ad aprile.