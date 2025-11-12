Los Angeles 2028 cambia l'ordine degli eventi e i 100 metri femminili saranno i protagonisti della prima giornata dei Giochi Olimpici

HQ

Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 hanno annunciato un cambiamento significativo nel programma, sostituendo l'atletica con il nuoto: ora il nuoto si svolgerà nella seconda settimana e gli eventi di atletica leggera si svolgeranno nella prima settimana. Anche se questo cambiamento era già noto, oggi abbiamo appreso che i 100 metri femminili saranno al centro dell'attenzione e tutti gli eventi, dalle gare preliminari alla finale, si svolgeranno nella prima giornata dei giochi, sabato 15 luglio 2028.

Shana Ferguson, responsabile dello sport e dei giochi di LA28, ha dichiarato che "vogliamo aprire con il botto" e che i 100 metri femminili "sono una delle gare più seguite dei Giochi".

Il cambiamento consentirà anche a più nuotatori di partecipare alla cerimonia di apertura, poiché molti di solito la saltavano con la competizione che iniziava la mattina seguente. "C'è una componente dell'esperienza olimpica che vogliamo che gli atleti abbiano ai nostri Giochi", ha dichiarato Janet Evans, ex campionessa olimpica e chief athlete officer di LA28.

Mancano ancora tre anni, quindi possono succedere molte cose: il campione dei 100 metri di Parigi 2024 Julien Alfred, la medaglia d'argento Sha'Carri Richardson o l'attuale detentrice del titolo mondiale Melissa Jefferson-Wooden saranno in pista a Los Angeles?