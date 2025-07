Los Angeles 2028: dettagli della cerimonia di apertura e programma completo rilasciati con tre anni di anticipo

HQ

Tra tre anni si svolgeranno i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. I dettagli sulla cerimonia di apertura sono stati rivelati ieri, 14 luglio 2025, tre anni prima dell'inizio dei giochi, venerdì 14 luglio 2028.

E la cerimonia sfrutterà l'iconografia della città, svolgendosi in due sedi diverse, il LA Memorial Coliseum, lo stadio costruito per la prima volta nel 1923, che ha ospitato i Giochi Olimpici del 1932 e del 1984, e il SoFi Stadium di Inglewood, attuale sede delle squadre NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, che ospiterà le gare di nuoto.

L'organizzazione spera intenzionalmente di catturare l'iconica "ora d'oro" del tramonto, quindi inizierà alle 17:00 ora locale. Questa è una brutta notizia per noi fan europei, poiché inizierà alle 1:00 BST delle 2:00 CEST del giorno successivo, sabato 15 luglio 2028.

Dovremo stare svegli tutta la notte se vogliamo assistere a molti degli eventi. Nel caso in cui tu sia davvero, davvero accurato, puoi già iniziare a progettare il tuo piano di visione poiché il calendario completo è stato rilasciato per ogni evento durante le due settimane dei Giochi, dal 12 luglio al 30 luglio. Puoi leggerlo qui per giorno e per sessione.

Naturalmente, a tre anni dalla fine, è soggetto a cambiamenti, ma alcune decisioni sono scolpite nella pietra, come lo scambio di eventi di atletica e nuoto in modo che gli eventi di atletica leggera si svolgano ora nella prima settimana. "Il programma delle competizioni olimpiche è stato meticolosamente sviluppato per garantire che i migliori atleti del mondo possano competere a Los Angeles", ha dichiarato Reynold Hoover, CEO di LA28.

In totale, 844 eventi a pagamento per la terza edizione dei Giochi Olimpici che si terranno a Los Angeles. Sei entusiasta per Los Angeles 2028?