Los Angeles Dodgers regalano figure a bobblehead di Yoshi con un cappello da baseball

HQ

I Los Angeles Dodgers, una delle squadre più importanti della MLB, hanno lanciato una promozione con Universal e Nintendo per il Super Mario Galaxy Movie, che uscirà il 1° aprile. Come probabilmente già sai, Yoshi è uno dei principali punti di interesse del film, e i Los Angeles Dodgers pubblicheranno una figura esclusiva e in edizione limitata con la testa a seduto di Yoshi, vestita con maglia, cappello e guanto da baseball dei Dodgers.

La statuina a bobblehead non sarà venduta, ma sarà donata ai tifosi dei Dodgers che visiteranno lo stadio il 31 marzo, per una partita contro i Cleveland Guardians al Dodgers Stadium, il giorno prima dell'uscita del film. I primi 40.000 tifosi che parteciperanno allo stadio riceveranno la cifra, che sicuramente aumenterà alle stelle ore dopo su eBay...

Promozione interessante, ma... Perché? Beh, questa promozione è stata fatta perché una delle stelle dei Dodgers si chiama Yoshinobu Yamamoto. Una coincidenza che la squadra MLB e la Universal usavano per promuovere il film.

Il film Super Mario Galaxy uscirà il 1° aprile e il trailer finale sarà svelato lunedì durante un Nintendo Direct.