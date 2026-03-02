Los Angeles Lakers tornano in una striscia vincente grazie alle buone prestazioni di Doncic e James

HQ

I Los Angeles Lakers hanno interrotto una serie negativa di tre sconfitte, contro Boston Celtis, Orlando Mafic e Phoenix Suns, con una grande vittoria contro i Golden State Warriors sabato, e hanno continuato con un'altra vittoria netta contro i Sacramento Kings domenica, 128-104, in cui Luka Doncic ha segnato 28 punti e LeBron James 24 punti, mentre Austin Reaves e Deandre Ayton ne hanno segnati 12 ciascuno.

I Lakers hanno ottenuto un tasso di punteggio del 50% dal campo e il 46,2% da tre punti (18 su 39). I Los Angeles Lakers hanno ora altre sette partite casalinghe fino al 14 marzo, a partire dai New Orleans Pelicans mercoledì.

Sperano di migliorare la loro posizione, attualmente sesta nella Western Conference con 36 vittorie e 24 sconfitte, ma con i Nuggets (37/24), i Timberwolves (38/23) e i Rockets (37/22) a portata di mano. La squadra migliore di questa stagione resta Oklahoma City Thunder (47/15) e San Antonio Spurs (43/17).