Los Angeles sta installando barriere antirifiuto nei suoi fiumi per proteggere l'oceano

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Una megacittà come Los Angeles produce naturalmente una grande quantità di rifiuti, che non solo spargono la terra ma, purtroppo, spesso finiscono nell'oceano (che sembra essere l'unico problema ambientale su cui tutti possono concordare come un problema). La situazione, ovviamente, peggiorerà ancora di più in relazione alle Olimpiadi del 2028, ma sembra che una soluzione sia in arrivo.

Secondo il Los Angeles Times, ora prevede di risolvere questo problema installando "intercettori di rifiuti" nei fiumi Los Angeles e San Gabriel. Il piano è impedire che centinaia di tonnellate di rifiuti finiscano nell'oceano quando scorrono nei fiumi dopo tempeste e forti piogge.

Ci sono anche tartarughe che vivono in questi fiumi, spesso gravemente ferite o uccise dai rifiuti umani, e questa misura dovrebbe essere d'aiuto anche loro, con la precisazione che questi spazzaturieri debbano essere posizionati in modo da non disturbare i rettili.