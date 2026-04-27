Los Angeles Thieves incoronati Call of Duty League Campioni Minor 1 2026

HQ

Anche se non è proprio un evento Major e non ricompensa la stessa quantità di premi o punti Call of Duty League, vincere un CDL Minor è comunque un'impresa impressionante e che premia punti cruciali mentre ci avviciniamo alla seconda metà della stagione.

A tal fine, nel fine settimana, la prima Minor della stagione 2026 della CDL si è conclusa, con una finale in cui i Los Angeles Thieves si sono sfidati contro i Miami Heretics. Alla fine, sfidando la squadra di Los Angeles, i Thieves hanno sconfitto i Heretics in modo 4-2, un risultato che ha visto la squadra vincente salire nella classifica stagionale e ora essere comodamente quarta assoluta e a portata di distanza dal terzo.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per la CDL, ci saranno altre due settimane di regolare azione di qualificazione online per il Major III, tutte prima che questo grande torneo si terrà ad Atlanta, Georgia, dal 15 al 17 maggio. Attualmente, i FaZe Vegas, Paris Gentle Mates, Vancouver Surge e Toronto KOI guidano la classifica delle qualificazioni dopo aver vinto le prime due partite, con i Los Angeles Thieves e OpTic Texas attualmente imbattuti anche nel Major III ma con una sola partita al loro attivo.