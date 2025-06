Los Angeles Thieves' Scrap incoronato MVP della Call of Duty League

HQ

Si potrebbe obiettare che la più grande sorpresa del Call of Duty Championship Weekend non è stato in realtà il fatto che OpTic Texas ha sfidato le aspettative per diventare campioni back-to-back, ma piuttosto che le due squadre chiaramente favorite erano assolutamente ripugnanti.

Los Angeles Thieves e Atlanta Faze sono entrati nel torneo come quelli chiari da battere, dopo che entrambi hanno vinto due Majors ciascuno (su un totale di quattro) ed erano ben oltre 100 CDL Points di vantaggio sul gruppo. Erano senza dubbio le migliori squadre della stagione, sotto ogni aspetto, tuttavia, questo non significava nulla al Championship Weekend poiché il Los Angeles Thieves ha perso entrambe le sue prime due partite ed è stato eliminato, mentre Atlanta Faze ha mostrato almeno una piccola scintilla eliminando il Carolina Royal Ravens prima di perdere abissalmente contro il Miami Heretics.

Mentre il Faze tornerà a casa senza trofei, nonostante diversi membri nelle Squadre dell'Anno, il Thieves prenderà un trofeo per i loro sforzi, poiché Thomas "Scrap" Ernst ha vinto il premio individuale della stagione MVP per i suoi sforzi aiutando la vetta della classifica.

Per quanto riguarda chi ha vinto il Championship Weekend Finals MVP,OpTic Texas il sensazionale rookie Mason "Mercules" Ramsey ha ricevuto quell'onore.