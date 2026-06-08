Los Angeles Thieves vince Call of Duty League 2026 Minor II

HQ

Sebbene si debba dare merito a Los Angeles Thieves per la squadra della Call of Duty League che si è dimostrata una forza della natura negli esport, un'impresa che ha confermato ancora una volta vincendo il torneo Minor II nel weekend, non si può fare a meno di prestare attenzione alla situazione che si sta sviluppando riguardo al OpTic Texas, che stanno diventando, a dire il vero, delle bottiglia di lavoro.

https://x.com/CODLeague/status/2063757348607291415

Finora in questa stagione CDL sono stati proposti cinque tornei, inclusi tre Major e due Minors, e incredibilmente la squadra OpTic Texas è riuscita a partecipare a quattro di queste finali su cinque senza vincere nessuna.

Sì, la tendenza è continuata lo scorso fine settimana durante l'evento Minor II, che ha offerto un ultimo confronto tra Los Angeles Thieves e OpTic Texas, rendendo la rivincita della finale del Major III di qualche settimana fa. Il risultato si rivelò simile, poiché il Thieves sconfisse il Texas in modo 4-2, conquistando un altro trofeo quest'anno e mandando il Texas a correre a casa con la coda tra le gambe.

Ora che questo è ormai passato, mancano ancora due settimane di qualificazioni per il Major IV prima che l'ultimo Major della stagione si svolga a Parigi, in Francia. Finora, OpTic Texas sono una delle squadre meglio posizionate per questo evento, con un record imbattuto nelle qualificazioni, una prestazione che la squadra ha riflettuto nella maggior parte degli altri turni di qualificazione, essendo comodamente la prima squadra nella classifica della stagione regolare nonostante non abbia vinto un torneo vero e proprio (ha 465 punti all'attivo, 80 punti di vantaggio su LA Thieves ).