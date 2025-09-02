Los Ratones continua la stagione NLC assurdamente dominante con la vittoria dell'estate 2025

HQ

In realtà è stata una stagione 2025 Northern League of Legends Championship piuttosto piatta, principalmente a causa del fatto che nessuno è in grado di avvicinarsi a Los Ratones. L'organizzazione, che include alcuni veterani della LEC come Martin "Rekkles" Larsson, quest'anno è andata a gonfie vele, vincendo il torneo Winter 2025, il EMEA Masters Winter 2025, l'evento Spring 2025,EMEA Masters Spring 2025 e ora anche il torneo Summer 2025.

Sì, durante il fine settimana Los Ratones ha sollevato il trofeo Summer 2025 dopo aver sconfitto Verdant in finale in modo 3-0. Questo è il quinto dei cinque trofei totali che la squadra può vincere finora in questa stagione e in ciascuna delle finali in cui ha gareggiato, ha vinto senza far cadere una mappa.

Questo risultato significa anche che Los Ratones ha timbrato il biglietto per il torneo EMEA Masters Summer 2025, che si svolgerà tra il 23 settembre e il 2 novembre, ed è difficile dire che Los Ratones siano tutt'altro che i favoriti per rivendicare questo trofeo come proprio.