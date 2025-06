L'Oscar di Zoe Saldaña è gender fluid e "si fa chiamare they-them"

HQ

Il pluripremiato film drammatico di Netflix Emilia Perez è stato accolto con molte critiche sulla sua rappresentazione del movimento trans, con molti che lo hanno attribuito come una scarsa rappresentazione della comunità transgender. Questo non ha impedito al film di essere un colosso dei premi, assicurandosi trofei in occasione di cerimonie in tutto il mondo, inclusi gli Oscar in cui una delle sue più grandi star ha portato a casa una statuetta.

Stiamo parlando di Zoe Saldaña, ovviamente. La star di Marvel, Avatar, Star Trek e innumerevoli altri, è stata premiata con il trofeo Best Supporting Actress a marzo, e parlando di quell'onore in un recente evento di anteprima per il prossimo Elio, Saldaña ha rivelato alcune informazioni su come tiene e si riferisce al suo trofeo degli Oscar.

Parlando con People, Saldaña ha dichiarato: "Ce l'abbiamo nel mio ufficio e il mio Oscar è gender fluid". Ha anche continuato sottolineando che il trofeo è "trans" e che "si chiama they/them".

Questo è senza dubbio un cenno a Emilia Perez, dove Saldaña interpreta il ruolo di un avvocato che aiuta il personaggio della protagonista Karla Sofía Gascón a sottoporsi a un intervento chirurgico per l'affermazione di genere per sfuggire alla sua vita di boss del cartello.