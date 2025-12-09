Lost and Found Co. sarà lanciata a febbraio 2026

Come parte dell'indie-stacked Wholesome Snack Showcase, lo sviluppatore Bit Egg Inc è apparso per condividere la data ufficiale di lancio del gioco d'avventura a oggetti nascosti noto come Lost and Found Co.

Lost and Found Co. intenderà lanciarsi su PC tramite Steam già dall'11 febbraio 2026, e sarà in questa data che i giocatori potranno iniziare il loro percorso come stagista Ducky, che lavora per una startup magica che vuole aiutare le persone a ritrovare oggetti e averi persi.

Il gioco completo presenterà una campagna per giocatore singolo con livelli bonus aggiuntivi per sfidare i giocatori, abbinata a livelli interattivi e un ufficio personalizzabile e decorato per ogni giocatore. Ci saranno anche Easter eggs e segreti da scoprire, per chi ha un occhio attento.

Con la data di lancio che si avvicina, dai un'occhiata a Lost and Found Co. qui sotto.