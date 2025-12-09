Lost Records: Bloom & Rage anticipa l'annuncio dopo i Game Awards

HQ

I Game Awards 2025 si avvicinano rapidamente, e già molti teaser ci sono arrivati. C'è la criptica cosa del portale all'inferno di Geoff Keighley di cui continua a parlare, Lego Batman, Tomb Raider e altro ancora. Ora, sembra che potremmo vedere un altro gioco presentato poco dopo la premiazione.

L'account ufficiale Lost Records: Bloom & Rage Twitter/X ha pubblicato che dovremmo "vestirci come si fa" e che ci vedremo il 12 dicembre. Anche se tecnicamente i Game Awards si svolgono nelle prime ore del 12 per gli europei, siamo abbastanza sicuri che il racconto avrebbe chiarito che avrebbe rivelato qualcosa allo show se fosse stato così.

Le speculazioni dei fan corrono sfrenate sotto il post, ma è difficile capire cosa Lost Records: Bloom & Rage stia anticipando. La risposta più ovvia è il nastro 3, ma dovremo aspettare fino a venerdì per vederlo. Speriamo ci sia tempo per un pisolino tra i Game Awards e questo annuncio.