A metà febbraio, è stato rilasciato il primo dei due episodi di Lost Records: Bloom & Rage e la storia delle quattro ragazze adolescenti Nora, Autumn, Kat e Swann continua nel secondo episodio, Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2: Rage.

Il secondo episodio riprende subito dopo il primo, dove abbiamo visto le quattro ragazze legare tra loro nell'estate del 1995 - e come nel 2022 si incontrano in un bar della città dove si è svolta la loro avventura estiva, nonostante si siano ripromesse di non rivedersi mai più. Molto semplicemente, Don't Nod era in forma narrativa con il primo episodio ed è sicuro dire che continuano ad essere in questo secondo episodio.

Non mi addentrerò troppo nella storia qui, perché come sempre in questi giochi, la storia è il fulcro e deve essere vissuta in prima persona, ma lasciatemi dire fin d'ora che l'azione in Tape 2: Rage colpisce davvero nel segno. Non conosco nessuno come Don't Nod che possa raccontare una storia in modo che ti entri sotto la pelle - di solito non sono molto ricettivo alle trame, non ne sono influenzato - ma la storia in Lost Records: Bloom & Rage mi ha catturato.

Annuncio pubblicitario:

Il tono di questo secondo capitolo è un po' diverso ed è influenzato dal finale un po' sorprendente del primo episodio. Ora è caratterizzato da impotenza, disperazione e disperazione - e ci sono passaggi che in realtà non sono molto belli da spacchettare. Don't Nod preme tutti i pulsanti giusti e, se hai sperimentato in prima persona i temi del gioco, è difficile non sentirlo dentro.

A parte la storia, Tape 2: Rage si svolge in modo simile al primo capitolo. Ora è un po' più frenetico, ma non è affatto veloce. Tutto si sviluppa lentamente e c'è spazio per lunghe sequenze con musica e panoramiche ferme, calme. Non puoi fare a meno di avere una sensazione Twin Peaks quando il gioco si muove con grazia e a volte è interrotto da sequenze in cui non succede nulla: conferisce al gioco un'atmosfera molto speciale.

Annuncio pubblicitario:

Ancora una volta, non c'è molto gameplay in quanto stai davvero assistendo a una narrazione interattiva che puoi influenzare. Ancora una volta, devi usare la videocamera di Swann per filmare varie sequenze che aiutano a portare avanti la storia e devi risolvere semplici enigmi e compiti. Le immagini sono abbastanza belle e suggestive e generalmente utilizzano angolazioni molto cinematografiche e panoramiche silenziose per mantenere le cose calme e ambientali.

Don't Nod è anche riuscito a catturare lo stile degli anni '90 in modo abbastanza convincente, soprattutto quando si utilizza la videocamera di Swann. Qui l'immagine passa a un formato 4:3, con una qualità granulosa e un contrasto troppo duro, proprio come appariva con quelle videocamere negli anni '90.

La colonna sonora è eccellente, con interpretazioni davvero buone da parte dei doppiatori e i dialoghi sono sempre credibili e convincenti. Come sempre con queste storie di Don't Nod, la musica è al centro della scena, e lo fa anche qui. La colonna sonora è fornita principalmente dalla cantautrice americana Ruth Radelet (cantante della band Chromatics ) e dalla band canadese Milk & Bone, ed è una colonna sonora sognante e malinconica che si adatta perfettamente allo stile del gioco.

Tape 2: Rage conclude Lost Records: Bloom & Rage molto bene. Questa volta potrebbero non esserci grandi colpi di scena, ma è una storia davvero forte e dovresti essere fatto di granito per non esserne un po' commosso. È esattamente come può essere la vita; Bella e molto brutale allo stesso tempo.

Lost Records: Bloom & Rage è un gioco che ti rimane in testa per un po' dopo aver finito di giocarci. Non sono molti i giochi in grado di farlo, e se avete giocato al primo episodio, fatevi un favore e giocate anche a Tape 2, perché è buono quanto il primo e completa la bellissima storia delle quattro amiche Nora, Autumn, Kat e non ultimo Swann.