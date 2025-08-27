Lost Skies uscirà dall'accesso anticipato a settembre

HQ

Lo sviluppatore Bossa Games ha rivelato di essere pronto a togliere Lost Skies dall'accesso anticipato e a lanciare il gioco nel suo stato 1.0. La data per questa transizione è stata fissata e dovrebbe essere il 17 settembre, il che significa che è probabilmente più vicina di quanto ci si potesse aspettare.

Per quanto riguarda le caratteristiche della build 1.0, in un comunicato stampa ci viene fornito un breve riassunto di tutte le principali aggiunte, che includono il Island Creator che consente ai giocatori di creare le proprie isole e quindi di condividerle con la comunità più ampia. Oltre a questo, aspettati un supporto completo per la combinazione di tasti, nuove armi, risorse navali, battaglie con i boss navali, regioni, enigmi, una tabella delle mappe, una denominazione dei depositi, una migliore gestione dell'inventario e una build più stabile che beneficia delle costanti correzioni di bug e delle modifiche alla qualità della vita che sono state introdotte nel gioco durante la sua fase di accesso anticipato.

Parlando del motivo per cui ora è il momento per il lancio completo del gioco, il game designer Luke Williams ci ha detto: "Lost Skies è stata un'opportunità unica per un designer: se potessi tornare indietro e rivisitare temi ed esperienze, cosa faresti? Quindi volevamo davvero elevare gli elementi che i giocatori amavano di Worlds Adrift, come l'esplorazione di centinaia di isole galleggianti e la costruzione di un'astronave completamente unica con tutti i materiali e le parti rare che incontri durante il tuo viaggio. Anche alcuni enormi boss che riempiono il cielo gettati per buona misura. Abbiamo trascorso gli ultimi 3 anni a lavorare con la nostra community per assicurarci di aver costruito un'esperienza che i giocatori possano godere per gli anni a venire".

Hai intenzione di dare un'occhiata a Lost Skies quando verrà lanciato nel suo stato 1.0 tra poche settimane?