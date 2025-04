Lost Soul Aside ritarda il rilascio al 29 agosto

HQ

Dopo aver aspettato anni per Lost Soul Aside, sembrava che i fan avrebbero finalmente messo le mani sul gioco il mese prossimo. Tuttavia, proprio in vista del rilascio, gli sviluppatori hanno annunciato che la data di lancio è stata spostata.

Il gioco uscirà il 29 agosto per PS5 e il 30 per PC. Questa notizia è arrivata insieme a un nuovo trailer, che mostra un po' di più del gameplay di Lost Soul Aside. Una dichiarazione di Yang Bing, CEO di UltiZero Games, ha spiegato la decisione alla base del ritardo.

"Siamo davvero grati per la risposta positiva che abbiamo ricevuto dai giocatori di tutto il mondo da quando abbiamo annunciato Lost Soul Aside ", si legge nella dichiarazione. "Rimaniamo impegnati a offrire un'esperienza di gioco di alta qualità. Per soddisfare gli standard che Ultizero Games si è prefissata, ci prenderemo un po' di tempo in più per perfezionare il gioco".

Il ritardo sposta il gioco solo indietro di qualche mese, ma considerando quanto tempo ci è già voluto per il rilascio di Lost Soul Aside, questo potrebbe infrangere le speranze di alcuni fan. Tuttavia, ci sono ancora molti giochi da rilasciare a maggio, quindi forse spostarlo nel più tranquillo agosto non è una mossa così sbagliata.

Lost Soul Aside uscirà su PS5 il 29 agosto e PC il 30 agosto.