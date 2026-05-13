Lotus presenta la nuova supercar ibrida V8 da 986 cavalli

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Lotus ha da tempo superato le sportive leggere e abbastanza economiche, entrando ben nel territorio della produzione di super e persino hypercar. Hanno appena presentato quella che potrebbe facilmente essere interpretata come la nuovissima nave ammiraglia dell'azienda, ma come in molti altri produttori, non si tratta di un EV, bensì di un ibrido.

Più nello specifico, Lotus Cars ha presentato una nuovissima supercar ibrida V8 ancora senza nome che sviluppa oltre 986 cavalli. È conosciuto solo come "Type 135", è previsto il lancio nel 2028 e sarà costruito in Europa. Lotus la descrive come la sua prima vera supercar, posizionata sopra l'Emira e sotto l'hypercar completamente elettrica Evija, con un motore ibrido V8 che eroga oltre 1.000 cavalli metriche.

Le prime immagini mostrano un design centrale drammatico, completo di aerodinamica molto aggressiva e un diffusore posteriore piuttosto grande. Allo stesso tempo, Lotus ha annunciato che realizzerà l'Emira fino al 2027, e un aggiornamento è in arrivo.

Questa mossa rappresenta una svolta significativa per il marchio. Dopo anni passati a parlare di un futuro completamente elettrico, Lotus punta ora a una divisione della gamma di circa il 60% ibride e il 40% delle EV, poiché il rallentamento della domanda di auto elettriche costringe il settore più ampio a ripensare i propri piani.