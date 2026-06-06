Lou Lagoon sarà lanciato ad agosto, una demo è ora disponibile per i suoi giochi

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Se siete interessati all'accogliente avventura di esplorazione e crafting di Tiny Roar, Lou's Lagoon, e siete desiderosi di saperne di più sul gioco e su cosa intende offrire ai fan, abbiamo alcune notizie interessanti da condividere.

Come parte della Wholesome Games Showcase, è stato appena confermato che una demo del gioco è stata rilasciata ed è ora disponibile per essere provata, così potrai vivere la parte iniziale della storia più ampia.

E perché ora è il momento di una demo, vi chiedete? Lou's Lagoon è quasi pronto per il lancio, dato che è stato anche rivelato che il gioco debutterà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch già dal 27 agosto.

Allora, cosa aspetti, vai a provare il gioco!