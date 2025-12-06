Love Actually Star afferma che le commedie romantiche non sono più buone come una volta

Per un po', ci venivano regalati molti buoni film romantici-commedi, ma come in ogni cosa, le tendenze vanno e vengono e gli interessi dei consumatori cambiano. Questo ha portato a una riduzione delle commedie romantiche sul grande schermo, con molte nuove aggiunte al genere che hanno invece trovato casa sugli streamer.

Qualcuno con grande esperienza nel lavoro sulle commedie romantiche, e uno dei più popolari, Thomas Brodie-Sangster di Love Actually, ha parlato con il Daily Telegraph (grazie al Guardian) di questo cambiamento e di come abbia fatto sì che le buone commedie romantiche siano quasi il prodotto di un'"epoca passata".

Conosciuto per aver interpretato il ruolo dell'adolescente Sam nel film molto amato dai fan del 2003, Brodie-Sangster ha dichiarato: "Era un tempo più semplice, e forse è più romantico.

E ci sono stati alcuni grandi, come Nancy Meyers e Nora Ephron, che hanno fatto cose brillanti negli anni '90: When Harry Met Sally, You've Got Mail, Sleepless in Seattle, sono semplicemente film brillanti.

"Le cose vanno in giro e cambiano, le mode cambiano e, quando sono fatte bene, una buona commedia romantica può essere brillante. Spero che tornino a cambiare idea."

Continua spiegando che oggi le commedie romantiche sono più o meno "riservate agli streamer" e che "quando il volume sale, la qualità può - non necessariamente sempre - ma può scendere."

Sei d'accordo con Brodie-Sangster sullo stato delle commedie romantiche negli anni 2020?