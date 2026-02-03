LowHigh ha incoronato campione delle Tekken World Tour Finals 2025

Il sudcoreano ha fatto una grande dimostrazione di come interpretare Bryan.

Kunimitsu, Roger Jr. e Bob si uniscono Tekken 8

1 Febbraio 2026 alle 18:25 NEWS. Scritto da Jonas Mäki

E abbiamo un trailer che lo dimostra. Avranno anche la compagnia di un quarto personaggio - ancora da rivelare - più avanti quest'anno.