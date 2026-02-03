LowHigh ha incoronato campione delle Tekken World Tour Finals 2025
Il sudcoreano ha fatto una grande dimostrazione di come interpretare Bryan.
Le finali del Tekken World Tour 2025 si sono concluse lo scorso fine settimana, con i migliori giocatori di tutto il mondo che si sono riversati a Malmö, in Svezia, in lotta per la fetta del leone di un montepremi di 300.000 dollari.
Con questo evento ormai ormai concluso, abbiamo un vincitore da festeggiare, con il sudcoreano Yoon "LowHigh" Sun-woong incoronato campione, dopo aver sconfitto il connazionale Park "Mangja" Geon-ho nella grande finale.
Detto tutto, LowHigh si distingueva per la sua padronanza di Bryan, un set di abilità troppo opprimente per la Legge di Mangja da superare. Questo ha portato a una vittoria piuttosto dominante, con LowHigh che ha vinto la finale in modo rapido 3-0.
Questo risultato significa che LowHigh può tornare a casa con 100.000 dollari in tasca, oltre alla qualificazione diretta per il torneo Esports World Cup Tekken 8 e anche per il Tekken World Tour 2026.