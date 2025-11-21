L'OXO Museo del Videojuego Málaga presenta la prima edizione di OXO Legends, e il primo premio andrà al creatore di Tetris, Alexey Pajitnov

Malaga rimane impegnata a mantenere la sua posizione come una delle città di riferimento nazionali e internazionali nell'industria dei videogiochi. Oltre ad essere la sede delle prossime due edizioni del San Diego Comic-Con in Europa, Malaga è stata per anni una meta principale per gli amanti dei videogiochi, in gran parte grazie alla visita all'OXO Malaga Videogame Museum, il primo nel nostro paese dedicato ai videogiochi. OXO ha ampliato la sua offerta aprendo una seconda sede nella centrale Plaza de Callao a Madrid, ma continua comunque a promuovere la sua agenda culturale dalla sede di Malaga, ed è lì che avviene il prossimo passo nella proiezione di OXO.

Questa mattina è stata presentata la prima edizione di OXO Legends, un evento di premiazione pensato per rendere omaggio alle figure che hanno segnato la storia dei videogiochi. La gala della prima edizione di questi premi si terrà il 6 dicembre alle 19:00 CET presso l'Edgar Neville Auditorium di Malaga, e il primo a ricevere il premio sarà Alexey Pajitnov, il creatore di Tetris .

Ci sono pochissimi titoli nella storia dei videogiochi che siano stati così decisivi per la loro accettazione come la forma di intrattenimento che oggi è Tetris. L'evento OXO Legends rivedrà la storia e la creazione del gioco (una storia emozionante che è stata persino adattata in un film, anche in modo piuttosto libero) e vedrà anche la partecipazione dell'altra figura chiave del successo globale di Tetris, Henk Rogers, attuale presidente della The Tetris Company, che verrà anch'egli a Malaga per presentare il suo libro "The Perfect Game: Tetris: Dalla Russia con amore".

Puoi richiedere un posto dove partecipare all'evento e incontrare Pajitnov (che risponderà alle domande dopo la cerimonia) tramite il link pubblicato dall'OXO Museo del Videojuego Málaga, fino a raggiungere la capienza completa.