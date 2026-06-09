LPL Split 2 2026: Top Esports al comando con due partite da giocare in totale

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La stagione primaverile della LEC è giunta al termine e molti altri League of Legends tornei regionali si sono conclusi, ma alcuni cercheranno di concludere la loro azione nel prossimo fine settimana. Un esempio è la Pro League cinese League of Legends, che ha due partite da giocare, tre squadre in corsa, due posti in palio al London Mid-Season Invitational, più un biglietto per la Coppa del Mondo di Esports di Parigi.

A tal fine, potresti essere curioso di sapere quali saranno le partite del weekend e quando si terranno le partite. Se sì, trova queste informazioni qui sotto.

Finale del Lower Bracket - 13 giugno alle 9:00 BST/10:00 CEST



Team WE contro Bilibili Gaming



Grande finale - 14 giugno alle 9:00 BST/10:00 CEST



Top Esports vs. Vincitore di WE/Bilibili



Il vincitore otterrà sia un biglietto MSI che uno per l'EWC, mentre il secondo classificato otterrà solo un biglietto MSI, il che rende fondamentale assicurarsi un posto in finale per assicurarsi almeno una partecipazione a un evento internazionale durante questa estate.

Chi pensi uscirà vincitore?