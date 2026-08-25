Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Ananta

L'RPG open world urbano Ananta sarà lanciato globalmente su PC, PS5 e mobile nel 2027

Il gioco sarà pubblicato da NetEase e recentemente ha avuto un posto al Gamescom Opening Night Live.

Gamescom Opening Night Live è stato un altro evento estremamente intenso, e uno degli editori che ha avuto un ruolo importante nella grande presentazione è stato NetEase Games, che ha organizzato una varietà di presentazioni per i fan.

Un esempio di questo riguarda il RPG open world urbano noto come Ananta, che è stato ora confermato per il lancio globale nel 2027 anche su PC, PS5 e piattaforme mobili.

Progettato per imitare l'influenza sociale e la ricerca dell'attenzione, Ananta è un gioco in cui i giocatori devono impegnarsi per diventare un grande influencer partecipando a un mondo urbano governato da algoritmi e cultura online. Ananta promette "storie interconnesse, incontri inaspettati ed esperienze guidate dai giocatori", e l'obiettivo centrale è ricostruire una squadra di agenti che compongono la squadra A.C.D., passando da un personaggio all'altro e usando le loro abilità marziali e il combattimento per affrontare le minacce e guadagnare popolarità lungo il percorso.

La città principale di Ananta è ispirata a metropoli come Shanghai, Hangzhou e Tokyo, e presto il mondo più ampio sarà ampliato da un'altra metropoli ispirata, poiché una seconda città chiamata Chongxiao è stata promessa per il gioco.

Aspettatevi altre notizie dallo sviluppatore Naked Rain man mano che ci avviciniamo al lancio completo di Ananta nel 2027.

Ananta

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto