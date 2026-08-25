L'RPG open world urbano Ananta sarà lanciato globalmente su PC, PS5 e mobile nel 2027

Gamescom Opening Night Live è stato un altro evento estremamente intenso, e uno degli editori che ha avuto un ruolo importante nella grande presentazione è stato NetEase Games, che ha organizzato una varietà di presentazioni per i fan.

Un esempio di questo riguarda il RPG open world urbano noto come Ananta, che è stato ora confermato per il lancio globale nel 2027 anche su PC, PS5 e piattaforme mobili.

Progettato per imitare l'influenza sociale e la ricerca dell'attenzione, Ananta è un gioco in cui i giocatori devono impegnarsi per diventare un grande influencer partecipando a un mondo urbano governato da algoritmi e cultura online. Ananta promette "storie interconnesse, incontri inaspettati ed esperienze guidate dai giocatori", e l'obiettivo centrale è ricostruire una squadra di agenti che compongono la squadra A.C.D., passando da un personaggio all'altro e usando le loro abilità marziali e il combattimento per affrontare le minacce e guadagnare popolarità lungo il percorso.

La città principale di Ananta è ispirata a metropoli come Shanghai, Hangzhou e Tokyo, e presto il mondo più ampio sarà ampliato da un'altra metropoli ispirata, poiché una seconda città chiamata Chongxiao è stata promessa per il gioco.

Aspettatevi altre notizie dallo sviluppatore Naked Rain man mano che ci avviciniamo al lancio completo di Ananta nel 2027.