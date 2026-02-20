L'RTS saudita divoraglie Evo nell'ultima acquisizione di gaming ed esports da parte del paese mediorientale

HQ

Per un certo periodo Sony Interactive Entertainment ha effettivamente posseduto l'Evolution Championship Series (Evo), ma poi i proprietari di PlayStation hanno deciso di vendere l'organizzatore del torneo esports alla Nodwin Gaming indiana nell'estate del 2025. Evo ora ha un altro proprietario e una nuova casa, poiché è stato rivelato che l'RTS con sede in Arabia Saudita e Qiddiya ha acquisito la competizione dei giochi di combattimento.

Questo investimento è considerato il prossimo passo per far crescere e sostenere il Gaming & Esports District della città di Qiddiya, che spera di "rivoluzionare il settore." Nel comunicato stampa relativo all'accordo si menziona che la proprietà saudita non cambierà le "tradizioni, i valori e l'identità" di Evo, e che l'azienda continuerà a servire "i giocatori, fan e editori a tutti i livelli del settore." A tal fine, aspettatevi la stessa leadership che porterà a termine gli eventi già pianificati per il futuro, inclusi Tokyo, Las Vegas e Nizza nel 2026.

Parlando dell'accordo, il CEO di RTS, Stuart Saw, spiega: "Siamo orgogliosi della nostra eredità con Evo iniziata 5 anni fa. Continueremo a investire in ciò che conta per la nostra comunità, esaltando e dando potere ai membri della FGC e lavorando diligentemente con i nostri partner sviluppatori di giochi per garantire che Evo benefici tutte le parti coinvolte."

