L'RTS saudita divoraglie Evo nell'ultima acquisizione di gaming ed esports da parte del paese mediorientale

È considerato l'ultimo investimento per rafforzare il panorama videoludico della città di Qiddiya.

Per un certo periodo Sony Interactive Entertainment ha effettivamente posseduto l'Evolution Championship Series (Evo), ma poi i proprietari di PlayStation hanno deciso di vendere l'organizzatore del torneo esports alla Nodwin Gaming indiana nell'estate del 2025. Evo ora ha un altro proprietario e una nuova casa, poiché è stato rivelato che l'RTS con sede in Arabia Saudita e Qiddiya ha acquisito la competizione dei giochi di combattimento.

Questo investimento è considerato il prossimo passo per far crescere e sostenere il Gaming & Esports District della città di Qiddiya, che spera di "rivoluzionare il settore." Nel comunicato stampa relativo all'accordo si menziona che la proprietà saudita non cambierà le "tradizioni, i valori e l'identità" di Evo, e che l'azienda continuerà a servire "i giocatori, fan e editori a tutti i livelli del settore." A tal fine, aspettatevi la stessa leadership che porterà a termine gli eventi già pianificati per il futuro, inclusi Tokyo, Las Vegas e Nizza nel 2026.

Parlando dell'accordo, il CEO di RTS, Stuart Saw, spiega: "Siamo orgogliosi della nostra eredità con Evo iniziata 5 anni fa. Continueremo a investire in ciò che conta per la nostra comunità, esaltando e dando potere ai membri della FGC e lavorando diligentemente con i nostri partner sviluppatori di giochi per garantire che Evo benefici tutte le parti coinvolte."

Pensi che questo accordo sarà vantaggioso per Evo in futuro?

