Luc Besson presenta la sua versione di Dracula il 6 febbraio al cinema

Il mito dei vampiri, un classico che ha attraversato secoli di folklore e letteratura umana fino alla fine del XIX secolo, quando Bram Stoker lo cristallizzò in una figura romantica, il conte Dracula. Da allora, innumerevoli adattamenti del romanzo (e del materiale derivato) sono arrivati al cinema e alla televisione (e anche nei videogiochi).

Bela Lugosi, Christopher Lee e Gary Oldman hanno interpretato la creatura immortale, mentre Tod Browning, Terence Fisher e Francis Ford Coppola hanno diretto rispettivamente le loro versioni cinematografiche. E ora tocca a Luc Besson dirigere Caleb Landry Jones nel suo nuovo Dracula, un film prodotto da Vertical che uscirà nelle sale il 6 febbraio 2026. Landry Jones interpreterà il Conte Vlad, mentre Zoë Bleu interpreterà sia Elisabeta che Mina. Il vincitore dell'Oscar Christoph Waltz darà un nuovo volto a un prete, chiaramente una reinterpretazione anche del professor Van Helsing.

La cosa curiosa di questa uscita nasce dal fatto che il film è stato pubblicato in alcuni mercati (come i paesi nordici) mesi fa, con il titolo Dracula: A Love Tale. Abbiamo persino dedicato una recensione qui, su Gamereactor, dove lo abbiamo descritto come un film horror un po' sgonfiato che, tuttavia, potrebbe guardare negli occhi Norferatu di Robert Eggers.

La sinossi del film recita: "Quando la moglie di un principe del XV secolo viene brutalmente assassinata, lui rinega Dio e condanna il cielo stesso. Maledettato dalla vita eterna, rinasce come Dracula, un signore della guerra immortale che sfida il destino in una sanguinosa crociata per riportare in vita il suo amore perduto."

Potete guardare il primo trailer di Dracula, nelle sale il 6 febbraio 2026, qui sotto. La nuova versione di Luc Besson ti sembra interessante?

