Lucas Vázquez commenta il tifo del Bernabéu: "L'ho sognato da bambino, l'ho vissuto da uomo"

I tifosi del Real Madrid hanno reso omaggio a Lucas Vázquez durante la partita di mercoledì contro la Juventus in Champions League, terminata 1-0 con gol di Jude Bellingham. I tifosi hanno esposto un tifo che mostrava una foto di Lucas Vázquez da bambino al Bernabéu, in onore del calciatore che ha lasciato il club la scorsa estate.

Vázquez è entrato a far parte dell'accademia e successivamente ha firmato per la squadra principale nel 2015, dove ha giocato come terzino destro fino alla scorsa estate. Ha vinto 23 titoli, tra cui 4 scudetti, sei Champions League e una Coppa di Spagna.

Ora al Bayer Leverkusen, Vázquez ha reagito al tributo e ha postato su Istagram. "L'ho sognato da bambina. L'ho vissuta da uomo. Orgoglioso e grato, sempre. Anche se lontano, il mio cuore è ancora lì. Grazie mille, Real Madrid".

Molti dei suoi ex colleghi del Madrid, inclusi giocatori in pensione come Toni Kroos o Marcelo, hanno risposto al post, anche l'account ufficiale del Bayer Leverkusen.