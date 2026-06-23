Lucca Comics & Games celebra il 60° anniversario con una ricca gamma di videogiochi e fumetti

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Ci sono una varietà di importanti convention e festival che si tengono ogni anno in tutta Europa nel settore dell'intrattenimento. Gli appassionati di videogiochi attendono con ansia la Gamescom di agosto, gli amanti del cinema tengono maggio riservato al Festival di Cannes, ci sono sempre più opzioni orientate ai fumetti, tra cui Comicon Napoli, San Diego Comic Con Malaga, MCM Comic Con. I lettori italiani sapranno che uno dei più grandi dell'anno è Lucca Comics & Games, E per il 2026, l'evento pianificato è più grande che mai per celebrare i 60 anni di attività.

Più tardi oggi, Lucca Comics & Games ha organizzato una conferenza stampa in cui ha illustrato i piani e il calendario per la convention prevista tra il 28 ottobre e il 1° novembre. Gamereactor ha seguito la serie e può condividere con voi i seguenti sviluppi.

Per prima cosa, è stato svelato il poster principale di questo spettacolo per il 60° anniversario, firmato dal veterano del comico italiano Claudio Castellini. È considerato un "meta-poster" ed è composto da "un'unica immagine ricca di dettagli, ricca di simbolismo, riferimenti e Easter eggs, che riporta insieme i protagonisti dei poster storici di Lucca sul palco." Ci sarà anche un poster alternativo creato dalla talentuosa francese di 10 anni Louise Stéphant, celebrata come il futuro dell'illustrazione e dei fumetti.

Lucca Comics & Games

Dopo questo, è arrivato il momento di rivelare i vari nomi e le star di spicco che parteciperanno quest'anno. Per gli appassionati di videogiochi e fumetti, ci saranno molte ragioni per viaggiare a Lucca questo autunno, come potete vedere nell'elenco completo dei talenti confermati qui sotto.

Talenti dei fumetti Lucca Comics & Games 2026:



Go Nagai (creatore di Grendizer)



Tōru Fujisawa (creatore del Grande Maestro Onizuka)



Jung Ji-hoon (creatore di The Horizon)



Chang Sheng (noto per la sua fantascienza e fantasy con protagoniste femminili iperrealistiche)



Frank Miller (autore di Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro e Daredevil: Born Again, tra le altre opere famose)



Jonathan Hickman (famoso per i fumetti di X-Men, Spider-Man e Fantastic Four, tra gli altri)



Peach Momoko (recentemente nota soprattutto per aver scritto e illustrato Ultimate X-Men)



Paco Roca (scrittore spagnolo noto per Rughe)



Gregory "Seth" Gallant (veterano e amato scrittore di fumetti nordamericani)



Samantha "Boum" Leriche-Gionet (autrice e illustratrice canadese nota per The Jellyfish)



Tillie Walden (artista americana che condurrà anche un panel chiamato Time Capsule dove "esplorerà il potenziale del linguaggio dei fumetti")



Alessandro Barbero, Davide Savelli e Iris Biasio (nota per Garibaldi)



Mario Moroni (noto per Achille & KiPI - I Disconnessi di M1RC)



Lucca Comics & Games / Michele Quilici

Talento nei videogiochi Lucca Comics & Games 2026:



Yoshinori Kitase (produttore della Trilogia di Final Fantasy VII: Remake e direttore del Final Fantasy VII originale)



Hideki Kamiya (creatore di Devil May Cry, Bayonetta, Okami e altri)



Stephen Bliss (artista che ha creato le copertine di GTA III, Vice City, San Andreas, GTA V, Red Dead Redemption e L.A. Noire)



Daniel Dociu (individuo dietro l'identità visiva di Guild Wars)



Noah Falstein (veterano LucasArts con crediti per Il segreto di Monkey Island)



Chris Darril (creatore di Bye Sweet Carole e Remothered)



Tutto questo si aggiunge a una serie di attività in programma per chi è interessato a collezionabili, giochi di carte e giochi da tavolo. Ci sono piani per portare un Pop Mart per offrire figure Pop uniche, un Pokémon Play Lab per celebrare 30 anni di mostri tascabili, un panel su Magic: The Gathering con gli illustratori Rebecca Guay e Scott M. Fischer, e altro ancora.

Lucca Comics & Games / Andrea Cardini

Lucca Comics & Games offrirà anche esibizioni musicali di Yōko Kanno, Finley e anche I Cavalieri del Re.

Naturalmente, è prevista una quantità enorme per questo concerto per il 60° anniversario e, se siete interessati a partecipare, i biglietti saranno in vendita dal 24 luglio per chi compra presto, tutto prima dell'apertura dei biglietti regolari il 1° settembre.