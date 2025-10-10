L'uccello Duolingo tortura i bambini nel primo sguardo alla serie anime
La "prima serie anime originale" debutterà la prossima settimana, interamente in giapponese.
Presto, gli studenti di giapponese su Duolingo saranno in grado di mettersi alla prova come mai prima d'ora, tutto perché una serie anime basata sull'app di apprendimento è stata lanciata interamente in questa lingua.
Conosciuta come Duolingo: The Final Test, questa è considerata la "prima serie anime originale" dell'app, suggerendo che ne sono in arrivo altre e, per quanto riguarda ciò che questa serie promette, la sinossi spiega semplicemente: "È ora di impegnarsi finalmente nelle tue lezioni di giapponese su Duolingo".
A giudicare dal trailer, si vede Duo (l'uccello) tormentare e torturare un gruppo di studenti usandoli come beta tester umani. Il problema è che le caratteristiche sembrano essere pericoli di vita o di morte, un po' come Squid Game in molti modi. Sì, è un po' contorto.
La serie sarà presentata in anteprima su YouTube la prossima settimana, il 13 ottobre, e si estenderà su cinque episodi totali. Per un assaggio di ciò che offre, guarda il trailer qui sotto.