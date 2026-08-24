L'uccello rapaci più raro del Regno Unito alleva pulcini in un luogo segreto

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Un maschio di montagu ha nidato con successo per il secondo anno consecutivo, in una località segreta su terreni agricoli britannici. Dopo non aver avuto prove di successo nella riproduzione dell'uccello rapacile più raro del Regno Unito tra il 2020 e il 2024, questo è considerato un grande successo per i conservazionisti.

Un maschio di montagu di alba noto come AU si è accoppiato con due femmine diverse, allevando sei pulcini in due nidi nel luogo, tenuto segreto per non disturbare gli uccelli. La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ha confermato la nidificazione e che sta continuando i suoi sforzi per salvare la specie.

"Stiamo facendo del nostro meglio per salvare questa specie iconica nel Regno Unito e siamo entusiasti di aver visto sei giovani in volo quest'anno", ha dichiarato un portavoce della RSPB in un comunicato (tramite BBC News).

La RSPB ha dotato due dei quattro pulcini di tag satellitari, sperando che monitorando gli uccelli in questo modo possano offrire loro una migliore protezione. Si dice che i falchi di Montagu migrino in Africa nei mesi invernali, ma tornino in Europa in estate, dove stabiliscono case nei campi.