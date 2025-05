Luci, telecamera, azione! Gamereactor è presente alla 78esima edizione del Festival di Cannes

HQ

La 78esimaCannes Film Festival edizione è in pieno svolgimento e molti dei più grandi nomi del cinema e dell'intrattenimento sono attualmente in Costa Azzurra e nei dintorni o sono pronti a raggiungerla nei prossimi giorni.

Compresi noi! Sì, Gamereactor fa ufficialmente parte di Cannes quest'anno. Abbiamo un team in loco, pronto a tenervi aggiornati e informati sulle ultime e più grandi anteprime cinematografiche, emozionanti conferenze stampa e panel, e persino lo speciale Immersive Competition, che vede una serie di veterani e leggende dei videogiochi presenti e condurre conferenze e una vetrina che esplora come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e i videogiochi stanno cambiando il modo in cui conosciamo e viviamo il cinema e la narrazione.

Anche se puoi leggere tutto su questo entusiasmante evento andando qui, vale la pena notare che Hideo Kojima, Tetsuya Mizuguchi, Fatih Akin e altri faranno tutti parte della giuria per questa attività speciale, che sarà anche trasmessa in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube di PlayStation per i fan da guardare da casa.

La 78esimaCannes Film Festival edizione durerà fino al 24 maggio, con la presenza di oltre 35.000 registi e veterani dell'intrattenimento provenienti da più di 150 paesi.