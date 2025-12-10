Lucid Falls è un gioco horror psicologico ambientato in un mondo surreale e terrificante

Come parte della vetrina Day of the Devs, Eldamar Studio è apparso per presentare al mondo il suo prossimo gioco horror psicologico noto come Lucid Falls. Costruito su Unreal Engine 5, questo titolo per giocatore singolo parla di esplorare terre surreali e terrificanti per svelare i segreti che custodiscono.

La premessa spiega che tutto si svolge in un sogno lucido, dove il protagonista deve combattere creature spaventose e cambiare gravità per raggiungere luoghi altrimenti impossibili, il tutto superando sfide e enigmi difficili, e affrontando la realtà surreale e scomoda che spesso racconta sempre di più la verità oscura dietro l'area di Lucid Falls.

Al momento, non c'è una data di lancio fissa per il gioco, ma Eldamar indica che l'obiettivo è il lancio nel 2026 su PC. Potrebbe esserci anche un lancio futuro per console, ma questo non è ancora stato deciso del tutto dallo sviluppatore.

Per maggiori informazioni su Lucid Falls, dai un'occhiata al trailer del gioco qui sotto.