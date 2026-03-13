Lucid rivela il Cosmos e i SUV elettrici della Terra che affronteranno la Tesla Model Y

HQ

Lucid ha ufficialmente presentato due nuovi SUV elettrici chiamati Lucid Cosmos e Lucid Earth, che saranno il protagonista della spinta dell'azienda verso il mercato più accessibile degli EV dopo il lancio dell'Air alcuni anni fa.

I due modelli sono stati presentati durante una presentazione agli investitori di Lucid Motors, durante la quale l'azienda ha illustrato piani per una nuova piattaforma di veicoli di medie dimensioni volata a competere con crossover EV ad alto volume come la Tesla Model Y.

Entrambi i SUV condivideranno la stessa architettura di base e utilizzeranno la nuova trasmissione elettrica Atlas di Lucid. Secondo l'azienda, il nuovo sistema motore è circa il 23% più leggero e utilizza il 30% di componenti in meno, contribuendo a ridurre i costi di produzione migliorando l'efficienza.

Lucid sta anche puntando a numeri di gittata impressionanti. Le prime stime suggeriscono che il Cosmos potrebbe offrire circa 480 chilometri di autonomia con una batteria di appena 69 kWh, grazie in parte a un design altamente aerodinamico.

I nuovi modelli funzioneranno su un'architettura elettrica da 800 volt, permettendo una ricarica più veloce e funzionalità avanzate di potenza.

Soprattutto, Lucid afferma che i prezzi dei veicoli sulla nuova piattaforma partiranno sotto i 50.000 dollari, rendendoli significativamente più accessibili rispetto all'attuale line-up dell'azienda.

La produzione dei nuovi SUV dovrebbe iniziare intorno al 2026.