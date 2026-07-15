Lucky: Stagione 1

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Anche se spesso sono stato piuttosto vocale nel mio sostegno e nelle impressioni positive per le varie serie di Apple TV, se dovessi essere critici su una parte dei solitamente di qualità dei progetti televisivi dello streamer, sarebbe che possono essere un po' troppo lunghi. Ci sono moltissime serie che puntano al formato sempre più standardizzato di 10 stagioni e, francamente, molte di esse non devono essere adatte a questo tipo e finiscono per sembrare un po' trascinate dal palco. Non puoi dire questo di Lucky.

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L'ultima serie televisiva di Apple TV vede Anya Taylor-Joy nel ruolo principale e titolare della criminale riformata Lucky, che si trova in contrasto con l'FBI e una varietà di gangster spietati per 10 milioni di dollari di contanti rubati. È una serie ambientata in California e Las Vegas, senza freni dove Lucky è costantemente in fuga, costantemente catapultato in situazioni di pericolo di vita, eppure spesso riesce a liberarsi nonostante ogni previsione. Si potrebbe dire che questo protagonista sia... Lucky.

Un merito agli showrunner Jonathan Tropper e Cassie Pappas, perché Lucky è un'avventura davvero divertente dall'inizio alla fine. Ci sono pochissimi momenti in cui il ritmo si allenta, mentre ci vengono presentati inseguimenti in auto, intense avventure a piedi, scene di combattimento brutali e spesso violente pensate per sembrare più autentiche e non ruotare attorno a un assassino alla John Wick che si limita a mettersi in mostra. Sembra un po' che qualcuno abbia preso Heat, lo abbia attenuato e reso meno crudo, e poi l'abbia allungato a sette episodi televisivi invece che un paio d'ore di film.

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Quindi sì, stiamo parlando di un viaggio senza freni, un coinvolgente progetto drammatico criminale con un uso intricato e intelligente di colpi di scena narrativi, tutto racchiuso insieme in una storia elegante in cui Taylor-Joy ruba la scena e mostra ulteriormente le sue abilità come protagonista. È davvero una protagonista efficace in questa serie, anche se forse perché molti dei personaggi secondari mancano di emozioni sincere e sono fondamentalmente pensati per assomigliare a gangster e delinquenti apatici. Certo, ci sono personaggi secondari vendicativi che ti fanno disprezzare per come trattano il mondo così male, non ultimo la figura paterna di Timothy Olyphant, John, oltre a agenti FBI determinati e determinati come il severo Rand di Aunjanue Ellis-Taylor, ma quando si tratta di qualità emotive davvero oneste ed efficaci, il Lucky di Taylor-Joy è per lo più di una lega a parte qui.

Aggiungo anche che la struttura fondamentale della narrazione non lascia molto spazio a molti degli altri personaggi per prosperare. Lucky è il fulcro di questa serie, come ci si aspetterebbe, ma ci sono davvero solo quattro personaggi, dato che il resto sono ruoli minori o rari che non hanno abbastanza tempo sullo schermo per lasciare un'impressione chiara e duratura. Forse questo è dovuto alla durata più concisa (considerando una serie televisiva) di sette episodi, ma mette molta pressione su Taylor-Joy, Olyphant, Ellis-Taylor e Annette Bening affinché facciano molto lavoro pesante, e per la maggior parte riescono a gestire questa pressione e questo peso.

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Come sottolineiamo sempre con i progetti Apple TV, Lucky soddisfa anche le solite caselle di qualità di produzione impressionantemente alta e un'attenzione generale chiara ai dettagli. Questa è una serie televisiva di alto livello e una in cui custodirai le cinque-sei ore necessarie per vedere scorrere i titoli di coda dell'ultimo episodio.

Per questi motivi, Lucky si distingue come un altro successo televisivo tra il già ricco e fantastico portfolio di progetti di Apple TV. Non si prolunga troppo, offre una trama solida e coerente, e il cast principale eccelle nei rispettivi ruoli. È anche una narrazione singolare ben scolpita e spero davvero che rimanga così, e che non ci sia una spinta a creare un capitolo sequel se non dovesse portare avanti il tutto in modo significativo. Così com'è, Lucky è semplicemente un'altra ottima aggiunta alla gamma di Apple TV.