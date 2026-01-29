HQ

L'esercito ucraino afferma che i droni sono diventati la sua arma più decisiva, rappresentando ora oltre l'80% degli obiettivi nemici confermati distrutti mentre la guerra con la Russia si avvicina al suo quinto anno. Secondo il ministero della difesa, le forze ucraine hanno registrato oltre 819.000 attacchi con droni verificati con video solo nel 2025, con quasi un terzo diretto contro il personale nemico.

Il sistema, spesso descritto come guerra "gamificante", permette alle unità di droni di guadagnare punti elettronici per attacchi verificati, che possono poi essere spesi per nuovi droni, strumenti di guerra elettronica e altre attrezzature tramite il mercato militare Brave1. I funzionari affermano che questo approccio ha prodotto dati sul campo di battaglia affidabili e senza precedenti, aiutando i comandanti a valutare le prestazioni e a prendere decisioni più rapide e basate su evidenze.

Sebbene i droni ora dominino il combattimento quotidiano, analisti ucraini e occidentali avvertono che non sono una soluzione autonoma. Studi di think tank militari sottolineano che i droni completano piuttosto che sostituire fanteria, artiglieria e corazzati, soprattutto quando si tratta di mantenere il territorio... E per saperne di più: le informazioni sono state appena pubblicate dal Ministero della Difesa dell'Ucraina.