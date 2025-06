L'Ucraina approva la doppia cittadinanza per riconnettersi con la diaspora globale

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, l'Ucraina ha approvato una legge che consente la doppia e multipla cittadinanza, con l'obiettivo di ricostruire i legami con milioni di cittadini all'estero e di alleviare le sfide demografiche causate dalla guerra prolungata.

"Questa decisione è un passo importante per mantenere e ripristinare i legami con milioni di ucraini in tutto il mondo", ha dichiarato Oleksiy Chernyshov, ministro per l'unità nazionale dell'Ucraina, in un post sui social media su Facebook dopo il voto di mercoledì.

La legislazione semplifica il processo per i bambini nati all'estero, i coniugi e i volontari stranieri in prima linea, pur mantenendo condizioni rigorose per i richiedenti russi. Naturalmente, resta da vedere come questo rimodellerà l'identità dell'Ucraina del dopoguerra.