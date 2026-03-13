L'Ucraina apre i dati sul campo di battaglia per addestrare i sistemi AI degli alleati

HQ

L'Ucraina ha aperto l'accesso ai dati del campo di battaglia per paesi e aziende alleate per aiutare ad addestrare sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei droni, ha dichiarato giovedì il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov.

L'iniziativa consente ai partner di addestrare modelli di IA utilizzando grandi dataset raccolti durante la guerra contro la Russia, inclusi milioni di immagini e video annotati da missioni di droni da combattimento.

Secondo questa notizia appena ricevuta da qwe, Kiev spera che la collaborazione acceleri lo sviluppo di sistemi autonomi in grado di identificare obiettivi e analizzare le condizioni del campo di battaglia.

Come afferma Mykhailo Fedorov su Telegram:

Oggi, l'Ucraina dispone di una gamma unica di dati sul campo di battaglia senza pari in nessun'altra parte del mondo. Questo include milioni di immagini annotate raccolte durante decine di migliaia di voli di combattimento. Siamo pronti a lavorare con i partner su analisi congiunta, formazione dei modelli e creazione di nuove soluzioni tecnologiche. Con l'obiettivo di contrastare i droni d'attacco nemici, si stanno creando plotoni di intercettori di droni all'interno dei distaccamenti delle forze armate ucraine.