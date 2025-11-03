L'Ucraina aprirà uffici per l'esportazione di armi a Berlino e Copenaghen, afferma Zelensky

HQ

L'Ucraina istituirà uffici per le esportazioni di armi e la produzione congiunta di armi a Berlino e Copenaghen quest'anno, ha annunciato lunedì il presidente Volodymyr Zelensky, come parte degli sforzi di Kiev per aumentare la sua industria della difesa nazionale mentre continua a respingere le forze russe nel quarto anno di guerra.

Parlando ai giornalisti a Kiev, Zelensky ha detto che i droni navali e i sistemi di artiglieria sarebbero tra le armi che l'Ucraina potrebbe esportare. "Si tratta di co-produzione ed esportazione... delle armi che possiamo permetterci di vendere, al fine di avere più soldi per la nostra produzione interna di articoli in deficit", ha spiegato.

Produzione di massa di missili e offerte di droni

Mentre l'Ucraina fa ancora affidamento sugli alleati occidentali per i aerei da combattimento e i sistemi di difesa aerea, ha compiuto progressi significativi nello sviluppo dei suoi programmi di droni e missili . Zelensky ha detto che Kiev prevede di iniziare la produzione di massa di missili costruiti a livello nazionale, tra cui il Flamingo e Ruta, entro la fine del 2025.

Ha anche osservato che una delegazione ucraina visiterà Washington la prossima settimana per continuare i colloqui su un accordo sui droni tra Stati Uniti e Ucraina, una mossa volta a rafforzare la cooperazione in materia di difesa con l'amministrazione Trump.

Si prevede che i nuovi uffici di esportazione sosterranno iniziative di co-produzione e genereranno ulteriori finanziamenti per il settore della difesa dell'Ucraina, aiutando il paese a sostenere ed espandere il suo crescente arsenale in mezzo al conflitto in corso.