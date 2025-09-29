Gamereactor

L'Ucraina chiede uno scudo aereo congiunto con gli alleati europei

Zelensky esorta alla cooperazione regionale in mezzo alle incursioni russe.

Gli avvistamenti di droni hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Ora, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati europei a creare uno scudo di difesa aerea congiunto, citando le ripetute incursioni russe nello spazio aereo della NATO. "L'Ucraina propone alla Polonia e a tutti i nostri partner di costruire uno scudo congiunto e pienamente affidabile contro le minacce aeree russe", ha detto in un discorso al Forum sulla sicurezza di Varsavia trasmesso in collegamento video. "Questo è possibile. L'Ucraina può contrastare tutti i tipi di droni e missili russi e se agiamo insieme nella regione avremo abbastanza armi e capacità produttiva". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

