L'Ucraina colpisce per la prima volta la petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

L'Ucraina ha colpito per la prima volta una petroliera russa della "flotta ombra" nel Mar Mediterraneo, hanno dichiarato venerdì funzionari della sicurezza ucraina, segnando una significativa espansione delle operazioni a lungo raggio di Kiev.

Un funzionario del servizio di sicurezza SBU ucraino ha dichiarato che droni aerei hanno colpito la petroliera Qendil in acque a più di 2.000 chilometri dall'Ucraina, causando danni critici. La nave era vuota al momento dell'attacco, ha detto la fonte (via Reuters).

Un'operazione speciale senza precedenti

I funzionari ucraini hanno descritto l'attacco come un'operazione speciale senza precedenti, affermando che la petroliera è stata usata dalla Russia per aggirare le sanzioni occidentali e generare entrate per finanziare la guerra.

L'operazione segna il primo attacco ucraino riconosciuto contro la navigazione collegata alla Russia nel Mediterraneo, dopo precedenti attacchi nel Mar Nero volti a interrompere le esportazioni di petrolio di Mosca.