L'Ucraina corre per finalizzare l'accordo sui minerali con gli Stati Uniti entro una settimana

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Dopo mesi di turbolenze politiche e un difficile incontro nello Studio Ovale, l'Ucraina sta ora spingendo per siglare un accordo storico con gli Stati Uniti che garantirebbe a Washington un accesso privilegiato ai suoi preziosi giacimenti minerari.

Questo accordo, inquadrato come un gesto di reciprocità per un sostegno militare sostenuto, getta anche le basi per un partenariato economico a lungo termine e un fondo di investimento congiunto volto alla ricostruzione postbellica dell'Ucraina, al rinnovamento delle infrastrutture e alla ripresa industriale.

Con i suoi tesori di grafite, litio e titanio, l'Ucraina detiene una chiave preziosa per le ambizioni tecnologiche occidentali. Tuttavia, l'accordo ha suscitato disagio tra alcuni legislatori ucraini, diffidenti nei confronti della vulnerabilità del loro paese sfruttata in un momento delicato.