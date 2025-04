L'Ucraina e gli Stati Uniti compiono progressi significativi nell'accordo minerario

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, ora sappiamo che l'Ucraina e gli Stati Uniti hanno fatto passi da gigante nei negoziati su un accordo minerario storico, con entrambe le parti che lavorano a stretto contatto sugli aspetti tecnici e legali.

Lo sappiamo grazie al vice primo ministro Yulia Svyrydenko. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, cercando di rafforzare i legami economici mentre porta avanti gli sforzi per porre fine alla guerra dell'Ucraina con la Russia, vede l'accordo come una via per compensare parte dei miliardi spesi per gli aiuti militari.

I funzionari ucraini sono ottimisti e segnalano che presto verrà firmato un memorandum che segna un passo significativo nel consolidamento di questo patto. Sebbene l'accordo sia ancora in fase di elaborazione, promette di aprire le porte agli investimenti e stimolare la crescita economica per entrambe le nazioni.