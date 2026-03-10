L'Ucraina è pronta a nuovi colloqui di pace "da un momento all'altro", afferma Zelensky

HQ

L'Ucraina è pronta a riprendere i colloqui di pace sostenuti dagli Stati Uniti con la Russia "in qualsiasi momento", ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky lunedì, anche se ha sottolineato che l'attenzione internazionale si è recentemente spostata sul conflitto che coinvolge l'Iran.

Scrivendo sui social media, Zelensky ha detto che gli Stati Uniti avevano chiesto di posticipare un prossimo incontro legato ai negoziati. Ha sottolineato che Kiev è ancora pronta a continuare le discussioni volte a porre fine alla guerra con la Russia.

Zelenskyy ha anche accusato Mosca di cercare di sfruttare l'escalation delle tensioni in Medio Oriente, sostenendo che la Russia spera che gli attacchi iraniani agli stati vicini e alle basi statunitensi possano effettivamente aprire un "secondo fronte" legato alla guerra in Ucraina.

Come afferma lui sui social media:

Ho tenuto una riunione con il nostro team negoziale. È importante che siamo in comunicazione con la parte americana praticamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Al momento, la priorità dei partner e tutta l'attenzione sono rivolte alla situazione intorno all'Iran, e per questo motivo l'incontro previsto per questa settimana viene posticipato su proposta della parte americana. Tuttavia, l'Ucraina è pronta a un incontro in qualsiasi momento, in un formato che possa aiutare e che sarà realistico per porre fine alla guerra.