L'Ucraina esita sui colloqui di Istanbul mentre gli Stati Uniti segnalano sanzioni più dure

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Oggi è venerdì e l'Ucraina continua a mantenere il suo impegno per il prossimo round di colloqui di pace fissato per l'inizio di giugno, insistendo su un'agenda dettagliata da Mosca prima di procedere. Nel frattempo, il senatore degli Stati Uniti Lindsey Graham, parlando da Kiev, ha avvertito che il Cremlino dovrebbe prepararsi a una forte escalation delle sanzioni. Sebbene la Turchia rimanga ottimista sulla mediazione, permangono dubbi sulle intenzioni della Russia e sulle prospettive di progressi reali. 16 gennaio 2025 - Washington DC: il senatore Lindsey Graham (R-South Carolina) mentre la Commissione del Senato per l'Ambiente e i Lavori Pubblici esamina la nomina di Lee Zeldin ad amministratore dell'EPA // Shutterstock