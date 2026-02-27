L'Ucraina esplora joint venture con alleati per rafforzare le difese missilistiche

HQ

L'Ucraina sta valutando la formazione di consorzi con paesi alleati per sviluppare sistemi di difesa aerea in grado di intercettare missili balistici, ha annunciato il Ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. La decisione mira a risolvere una carenza "critica" di missili PAC-3 per i sistemi Patriot forniti dagli Stati Uniti, un elemento chiave nella difesa contro attacchi balistici russi.

Fedorov osserva che l'Ucraina ha un potenziale significativo per produrre in modo indipendente sistemi controbalistici e missili, ma riconosce che creare un'impresa multinazionale di difesa sarebbe matematicamente complesso e richiederebbe molto tempo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ripetutamente criticato i ritardi negli aiuti da parte degli alleati, con diversi sistemi Patriot che sarebbero rimasti senza munizioni a un certo punto di gennaio. Secondo quest'ultimo annuncio, sono in corso discussioni su quali partner potrebbero partecipare e su come coordinare la produzione...