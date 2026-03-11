L'Ucraina ha inviato esperti di droni in tre paesi del Medio Oriente, afferma Zelensky

HQ

Volodymyr Zelensky ha dichiarato martedì che l'Ucraina ha inviato specialisti della difesa aerea in tre paesi mediorientali per aiutare a contrastare gli attacchi di droni iraniani. Le squadre sono state dispiegate in Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, che recentemente hanno subito attacchi con droni iraniani.

Zelensky ha detto che i paesi si sono rivolti all'Ucraina grazie alla sua vasta esperienza nell'intercettare droni Shahed di progettazione iraniana utilizzati dalla Russia durante la guerra. Le forze ucraine hanno sviluppato metodi per contrastarli utilizzando una combinazione di strumenti.

In cambio della fornitura di competenze, Kiev spera di ottenere ulteriori missili di difesa aerea dai suoi partner. L'Ucraina ha ripetutamente avvertito di carenze, in particolare per sistemi come il MIM-104 Patriot, su cui si basa per intercettare missili balistici.

Come ha dichiarato Zelensky sui social media:

Il nostro team è ora in viaggio verso la regione del Golfo, dove potrà aiutare a proteggere vite e stabilizzare la situazione. Vediamo le sfide che esistono ora: il regime iraniano ha di fatto bloccato lo Stretto di Hormuz - una delle principali vie per la fornitura di petrolio e gas al mercato globale. Questa è una fonte importante di instabilità. Nessuno al mondo può ancora dire quanto durerà tutto questo, ma è importante che la protezione della vita inizi a funzionare efficacemente il prima possibile. La stabilità è importante anche per noi.

Coloro che ora cercano l'aiuto dell'Ucraina devono continuare ad assistere la nostra difesa - prima di tutto, la nostra difesa aerea. L'anno scorso abbiamo già proposto un accordo sui droni agli Stati Uniti. Questa è la strada giusta da seguire: collaborare con noi nella produzione e nell'uso dei droni, e ora tutti vedono che non esiste alternativa a questo approccio. L'Ucraina ha la più grande esperienza al mondo nel contrastare i droni d'attacco, e senza la nostra esperienza sarà molto difficile per la regione del Golfo, per tutto il Medio Oriente e i partner in Europa e America costruire una forte protezione.