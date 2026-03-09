L'Ucraina ha ricevuto finora 11 richieste di aiuto per contrastare i droni iraniani, secondo Zelensky

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Kiev ha ricevuto 11 richieste da paesi vicini all'Iran, nonché da stati europei e dagli Stati Uniti, che cercano aiuto per contrastare i droni di fabbricazione iraniana.

Le richieste includono intercettori di droni, sistemi di guerra elettronica e addestramento per difendersi dai droni Shahed, contro cui l'Ucraina ha una vasta esperienza dopo anni di attacchi russi. Zelensky ha detto che la questione è stata discussa con alti funzionari militari e governativi.

Secondo il leader ucraino, alcune richieste hanno già portato a decisioni concrete e a un sostegno, poiché i paesi si affidano all'esperienza di Kiev nel combattimento con droni.

Come afferma lui sui social media:

Al momento, ci sono 11 richieste da paesi confinanti con l'Iran, stati europei e Stati Uniti. C'è un chiaro interesse per l'esperienza dell'Ucraina nella protezione delle vite, negli intercettori rilevanti, nei sistemi di guerra elettronica e nell'addestramento. L'Ucraina è pronta a rispondere positivamente alle richieste di coloro che ci aiutano a proteggere la vita degli ucraini e l'indipendenza dell'Ucraina. Alcune richieste sono già state accolte con decisioni concrete e un supporto specifico.