L'Ucraina infligge un duro colpo alla Russia attaccando la più grande raffineria di Mosca

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Con l'arrivo dell'estate, il conflitto tra Ucraina e Russia sta diventando ancora più intenso, se ciò è possibile. Pochi giorni fa, abbiamo riportato il bombardamento missilistico russo sulla capitale ucraina, Kiev, che ha gravemente danneggiato il Monastero di Kiev, una delle chiese più antiche del paese e tra le più antiche di questa parte del mondo. Quell'attacco ha suscitato quasi unanimità di critiche internazionali nei confronti di Putin, ma oggi l'Ucraina ha risposto con il fuoco.

Decine di droni ucraini sorvolarono Mosca e colpirono la più grande raffineria di petrolio della capitale, fermando la produzione. Reuters riporta di aver visto grandi colonne di fumo nero sollevarsi nel cielo sopra il densamente popolato distretto di Kapotnya, dove si trova la raffineria che rifornisce la capitale.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, riferisce che al momento della stesura "le forze di difesa aerea continuano a respingere un attacco massiccio."

L'Ucraina sta spostando la sua strategia di difesa contro l'invasione russa per colpire selettivamente le rotte di approvvigionamento e produzione energetica russa, una mossa che ha quasi riusciato a tagliare fuori la Crimea dall'influenza russa (dopo oltre 12 anni di annessione illegale), oltre a bloccare le esportazioni di petrolio greggio russo. L'Ucraina è convinta che la sua attuale strategia con i droni possa accelerare un cambiamento di posizione a Mosca per forzare un accordo di pace, che Putin sta ancora resistendo.