L'Ucraina interrompe lo scambio di prigionieri senza preavviso Mosca afferma che Kiev si è ritirata dal trasferimento concordato di prigionieri e soldati caduti, sollevando dubbi sulla futura cooperazione.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia sostiene che l'Ucraina ha bruscamente sospeso uno scambio di prigionieri pianificato e la consegna dei soldati caduti, nonostante entrambe le parti avessero precedentemente concordato il processo.

"Siamo sul posto. Siamo completamente preparati a lavorare. I canali televisivi internazionali, le agenzie di stampa e i corrispondenti sono invitati a venire a vedere di persona che è davvero così", ha detto sabato l'inviato del Cremlino Vladimir Medinsky. Secondo lui, le forze russe erano completamente preparate al confine, con corpi e liste già presentate, ma i negoziatori ucraini non si sono presentati. Naturalmente, la storia completa da entrambe le parti rimane poco chiara, quindi resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti. MOSCA - 27 GENNAIO 2015: Il Ministro della Cultura russo Vladimir Medinsky (a sinistra) è presente a una cerimonia che segna l'inizio della costruzione di un centro culturale a Mosca, Russia // Shutterstock