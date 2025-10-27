L'Ucraina lancia un'ondata di attacchi con droni su Mosca

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le difese aeree russe hanno intercettato un'ondata di droni ucraini che prendevano di mira Mosca e le regioni circostanti, affermando che decine di droni sono stati distrutti prima di raggiungere la capitale. Secondo quanto riferito, ulteriori attacchi sono stati abbattuti in altre aree, con almeno un morto e diversi feriti segnalati nel sud-ovest. Gli aeroporti di Mosca sono stati brevemente chiusi per motivi di sicurezza, anche se non sono stati resi noti danni importanti. Gli attacchi arrivano tra gli sforzi in corso da entrambe le parti per interrompere le infrastrutture critiche dell'altro, con Kiev che si concentra sugli impianti petroliferi e la Russia che prende di mira le reti energetiche. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!